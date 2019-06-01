吃粽沒？虎尾滿滿粽香 各國家鄉粽免費品嚐

2019-06-01 12:25

〔記者廖淑玲／雲林報導〕迎接一年一度端午節，來自越南、泰國、印尼、緬甸、柬埔寨、中國等新住民端出故鄉的粽子及美食，舉辦一場盛大端午嘉年華，還有虎尾限定組合粽，尤其是鑼鼓喧天的綁粽比賽，陪大家歡度假日。

端午節快到了？你吃粽子了嗎？雲林縣政府、虎尾鎮公所、虎尾代表會在虎尾大崙腳公園邀請新住民姐妹穿著鮮豔母國服飾，帶著家鄉料理走秀並分享當地的粽子，還有比臉大的越南粽，讓大家一次吃個夠。

虎尾公所還精心設計推出虎尾限定組合粽，有鹼粽、虎尾砂糖（糖漿沾醬）、粿粽（包花生餡料）及傳統肉粽、玉米鬚茶等5樣組合，現場民眾一搶而空。

重頭戲包粽子比賽，吸引近200人組成34支隊伍參賽，最高齡82歲的阿猜嬤、73歲的碧英嬤老當益壯，綁一個粽子不到1分鐘相當厲害，來自埒內里的「包粽我最讚」10分鐘包完20顆粽子速度最快，11歲就讀土庫國小5年級的丁士朋是年齡最小的參賽者，讓擔任評審的西螺農會祕書沈培昇、虎尾大成商工餐飲科主任楊聖豪等人稱讚不已。

現場有人幫忙搧風，虎尾鎮長丁學忠及虎尾鎮代會主席林嘉弘都大展身手，頭一次包粽子有模有樣，贏得全場叫好，雲林縣議員黃美瑤、虎尾農會總幹事黃鈺惠率領家政班員、虎尾驛長照團，還有不少男士參賽，熱鬧滾滾。

雲林縣長張麗善和婆婆都到場同樂，祝福大家端午節快樂，主辦單位安排民眾粽夏吹龍舟、香包DIY、樂團表演、新住民上菜秀等，展現虎尾人熱情活力及多元藝文特色，全鎮瀰漫濃濃粽香。

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