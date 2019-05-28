今年粽子價格3成3上漲 政院監控、調節端午物資供需

2019-05-28 20:49

〔記者李欣芳／台北報導〕6月端午佳節將至，為瞭解應節物資供應情況，行政院副院長陳其邁今天召開「穩定物價小組」會議，行政院消保處表示，已分別針對今年量販店、超市與便利商店粽子價格進行訪查及預購型錄檢視，經與去年相較，約6成7價格持平或下跌，3成3上漲，漲幅多在2成以下，主要漲價原因為基本工資上漲，造成人事費用及包材成本增加。

不過，陳其邁表示，目前端午節各項物資供應充足，無論是粽子或所需食材價格多屬平穩。陳也請農委會、消保處等單位，全力調節端午節民生物資供需，並嚴密監控相關物資市場行情，若發現異常情形，應即時查處，確保國人歡度端午佳節。

消保處也呼籲消費者，粽子為應景食品，各通路推出產品款式多元，且有訂購優惠或促銷方案，提醒消費者可多比較，聰明消費。

農委會在會中表示，端午節為我國重要民俗節慶，粽子為主要應節食品，節前糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚及蝦米等需求大幅增加。該會已盤點各項應節農產品節前供給並加強調配，充裕市場需求，並持續監控批發市場行情變動及落實調配供應。

今天會議也請農委會報告國內豬肉供需情勢。針對全球肉品市場供需，恐受中國非洲豬瘟疫情造成豬隻嚴重損失的連帶影響，造成國際性肉類蛋白質的短缺與漲價，農委會已提前部署未來國內毛豬生產，提出產銷調節因應措施。

農委會的措施包括請縣市政府輔導養豬業者將生產目標由805萬頭提高至820萬頭；請台糖依國內需求適時調整毛豬生產計畫，適時調整國內豬隻生產與自給率，以為因應；請中央畜產會伺機釋出凍存豬肉；請肉品市場及供應管道（農會、合作社）維持供銷秩序穩定。

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