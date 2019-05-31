民生汐止線像「盲腸」沒有用？ 居民、專家這樣說…

2019-05-31 22:07

〔記者林家宇／台北報導〕台北市長柯文哲今天在議會備詢時，指民生汐止線沒有與任何捷運線有交會點，如同「盲腸」一樣沒有用，不列為優先推動項目。對此，沿線居民多數希望捷運多多益善。學者則說，柯文哲的看法，對整個台北都會發展來說有些狹隘。

李先生說，對民生汐止線樂觀其成，但希望不至於造成道路擁擠，最好以地下化為佳。楊小姐也說，蓋捷運當然是好事，對民眾來說生活上更加方便。在大稻埕地區土生土長70年的游大哥說，能蓋民生汐止線當然很好，有助於帶動地方發展。

周先生則持反對意見，他說，歷史街區最好不要蓋捷運，且附近已有北門站、大橋頭站、雙連站可選擇，搭配YouBike之類的輕型運具已足夠，整個民生社區週邊捷運路網也算密集。

淡江大學運管系教授張勝雄說，單就柯文哲的觀點來說，他是贊同的，因為民生汐止汐與松山新店線的南京段平行，在運量的影響上只能達到轉移，提升效果有限。

交通大學運管系副教授黃台生則說，民生汐止線當初的構想，是因較缺乏東西向路線，於是規劃在民權東西路增設，但因施工難度高，才改至民生東西路。他說，捷運建設上，雙北已經算多，中央應提供中南部較多的支援，均衡發展。至於柯文哲的說法，黃台生認為柯P有他自己的角度，但以整個台北都會的發展來看，有些狹隘。

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