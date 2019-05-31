「機關車女王」宜蘭重現 宜市公所套圈圈助行銷有典故

2019-05-31 16:54

［記者林敬倫／宜蘭報導］台鐵為慶祝宜蘭縣通車百週年，將於4日讓有「機關車女王」之稱的蒸汽火車，在宜蘭重現啟航，預計載客300人，宜蘭及礁溪等6個站；宜蘭市公所為協助台鐵行銷，將於當天下午4點13分到5點2分，蒸汽火車停靠宜蘭站時，辦理「紀念酒套圈圈」活動，只要套中就可以把宜蘭市升格75週年的紀念紅露酒帶回家。

蒸汽火車CT273於4日當天預計從蘇澳出發，停靠冬山、羅東、二結、宜蘭及礁溪站，停靠站均會舉辦豐富多樣的慶祝表演活動，行銷鐵道及地方特色。

宜蘭市公所為協助台鐵行銷，於活動當天，蒸汽火車在下午4點13分到5點2分到達宜蘭火車站時，提供宜蘭市升格75週年紀念紅露酒，讓民眾靠套圈圈帶回家，還邀請「中國好歌曲」第2季第5期8強入圍的游怡婷在現場獻唱，與宜蘭市吉祥物「宜蘭熊讚」互動同樂，並贈送旅客平安護佑翡翠等禮品當作紀念。

宜蘭市長江聰淵表示，早期鐵路都是單線道，所以列車通過需要專屬的圓形路牌當作通行證，當列車長靠站時要將路牌套進一旁的桿子外，還要順帶拿下路段的路牌，是屬於早期宜蘭居民共同的美好回憶，為配合台鐵宜蘭線百年活動，市公所透過辦理套圈圈活動，象徵過去投擲路牌的景況，讓過往時光完美重現。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法