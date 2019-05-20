宜蘭線鐵路通車百年 「機關車女王」6/4鳴笛慶祝

2019-05-20 16:55

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭線鐵路蘇澳至礁溪段，從1919年通車迄今正好滿百年，台鐵擴大舉辦慶祝活動，6月4日出動有「機關車女王」美名的CT273蒸汽火車，帶遊客馳騁蘭陽平原，一睹宜蘭線鐵路的百年風華。

宜蘭線鐵路1917年動工興建，1919年南端的蘇澳至礁溪段、北端的八堵至瑞芳段通車，今年正好滿百年，台鐵副局長馮輝昇為百週年活動宣傳。

他指出，早期學生、上班族都需要倚靠火車往返台北、宜蘭，鐵路在宜蘭交通史扮演重要角色，今年與台鐵132週年慶結合，擴大慶祝。

配合百週年活動，因外型優美、流線，被鐵道迷稱作「機關車的女王」的CT273蒸汽火車，將擔起重任，開行這條百年路線，與日本鐵道業者、宜蘭縣地方首長一同見證宜蘭線鐵路的百年風華。

馮輝昇表示，CT273當天下午2點45分從蘇澳出發，沿途停靠冬山、羅東、二結、宜蘭、礁溪等站，每站預計停留30分鐘；行駛途中，停靠各站都會邀請鄉公所舉辦慶祝活動，結合各鄉鎮文化、歷史，讓百週年活動更富教育意義。

CT273採附掛復興號車廂方式開行，4節車廂每節可坐56人，5月25日上午9點，在台鐵郵輪式列車訂票系統，開放224張票讓民眾預購，每張票1919元，另於蘇澳至礁溪五車站，同步販售300套紀念套票。

除出動蒸氣列車外，早年搭乘花東線火車時，列車長會與站長拋接「路牌」作為通行的憑據，雖然這項傳統走入歷史，但百週年慶當天，各站將由列車長與鄉鎮市長，重演「路牌拋接」高難度特技。

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