東武鐵道SL蒸汽火車燈座搬到南港站 為車站添童趣

2019-04-02 12:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕親子出遊又多一去處，台鐵局今與日本東武鐵道合作，於南港車站舉辦「SL蒸汽火車大樹號燈座贈燈儀式」，該燈座搭配「台鐵仲夏寶島號蒸汽火車」互動裝置；今日至6月15日現場還有「兒童塗色彩繪區」，提供塗鴉紙供兒童畫畫，東武集團同時辦理徵圖活動，獲選前5名作品可獲得「東武日光4日周遊券雙人套票一組」，作品規劃於7月1日至8月31日展出於東武鐵道沿線車站。

台鐵局表示，為延續台日雙鐵的觀光友好交流，及帶動鐵道觀光熱潮，今日雙方合作就是要展現台鐵與東武鐵道活化及復駛蒸汽火車的用心，更期盼邀請更多親子團體搭乘火車來南港站，欣賞台、日蒸汽火車特色及魅力。東武鐵道「SL蒸汽火車大樹號燈座」在今年台灣燈會獲好評，燈座下方設置火車軌道組，展期間吸引眾多親子目光及佇足。

這次雙方選在南港車站作為燈座設置地點，因三鐵共構的南港車站，周邊還有兩大商場，提供生活娛樂、餐飲等生活需求，具軌道經濟效益。為呼應東武鐵道大樹號燈座展覽，及推廣台鐵局每年夏天開行的「仲夏寶島號蒸汽火車」，台鐵局表示，展示區域更規劃雙鐵蒸汽火車裝置意象，設置仲夏寶島號背板，並搭配山洞於背板前及軌道地貼，營造蒸汽火車駛出山洞意象；展區還增設火車軌道組及扇形車庫，搭配車廂椅子，增添親子候車時的互動趣味。另外，配合4月4日兒童節、6月9日鐵道節、11月1日東武鐵道122週年慶、12月21至22日耶誕節、12月31日跨年等，這幾日現場將開放小火車模型行駛。

東武集團與台鐵從104年簽署友好締結以來，雙方交流活動不斷，包含互換彩繪列車、票券交換友好合作協定、雙鐵120、130週年徵稿徵圖活動、雙鐵組隊參與「追著火車跑，鐵道馬拉松賽」等。

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