台鐵車站改建引進美學小組 首波選瑞芳、十分站

2019-05-31 12:29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局今年4月8日成立「美學設計諮詢審議小組」後，除觀光列車改造會諮詢美學小組建議外，現將推動的車站改建計畫，同樣會與美學小組共同現勘、設計標案。台鐵局工務處長陳仲俊表示，首波選定熱門觀光支線平溪線中的瑞芳站、十分站進行改建，預計投入2億經費，最快110年底前民眾就能看見改建完成的車站。

台鐵美學小組成員包含台中世界花卉博覽會設計長吳漢中、台灣創意設計中心董事長張基義、建築系教授曾光宗、褚瑞基等人。台鐵局表示，日前委員經過現勘後，首波選擇瑞芳及十分車站為「車站建築美學」示範案例，美學小組專家委員從計畫初期，就導入美學觀點提出設計定向，設計階段時協助成果審查，確保設計方案沒有失焦，施工階段也會負責工程督導，確定最終成品符合預期。

瑞芳站主要改善項目包含前站外牆整修美化；後站候車空間、票務空間、公廁等空間調整及美化改善；後站改建新站房（含商業空間）等。十分站則要新建車站站房；增設無障礙電梯、地下道或天橋連接月台與十分街等。不過在改建前會先針對站內進行環境檢視及改站，清除不必要的標語、貼紙、公告單等，進行站內整潔美化。

陳仲俊表示，除瑞芳、十分兩站外，第二波車站改善將選定同為觀光路線的集集線源泉、濁水、龍泉、集集、水里、車埕等6車站，目前該計畫已報國發會，後續台鐵會在有限預算中，逐步進行車站更新、改建工程。

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