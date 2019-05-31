澎湖流感疫情5月異常升溫 官員防疫動起來

2019-05-31 09:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖流感疫情加溫！衛生局長蕭靜蓉、教育處長謝國村聯手站上火線，前進馬公國中校園進行宣導，除了展現防疫決心外，更有安撫人心的效果，但停課標準仍需要快馬加鞭制訂，讓疫情迅速受控制，早日恢復平靜。

今年流感疫情反常，原本每年高峰期是在農曆年後至3月底止，因此疾管署4月1日起停止供應公費克流感，不料流感卻在5月出現異常增加情況，澎湖首例群聚感染出現在5月3日，上週達到用藥高峰，已有25個群聚感染，包括營區群聚感染3件、學校22件，還通報4件流感重症，疫情不降反升，外界擔憂有持續擴散之勢。

由於疫情出現增溫，但卻遲遲未見相關單位有具體作為，讓家長們憂心忡忡，今日衛生局長蕭靜蓉首度公開現身，與教育處長謝國村聯手進入馬公國中校園，向全校師生宣導流感防範，公開宣示澎湖防疫動起來，對於家長們關心的停課標準，兩單位首長表示將盡速協調制訂標準，現全國已有6縣市制訂。

另外衛生局表示，現已爭取到群聚性感染班級學生，可免費供應公費克流感，但疾管署不同意全面開放，至於今年爆發原因，部分專家認為與施打三價疫苗有關，因為三價疫苗有效期限僅有半年，去年11月施打，今年5月出現異常流行時間相當吻合，因此今年將全面改為施打四價疫苗，有效期限1年，因應氣候變遷帶來的影響。

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