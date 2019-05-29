屏東監獄爆發流感 86收容人隔離、2500收容人戴口罩

2019-05-29 19:39

〔記者李立法／屏東報導〕屏東監獄爆發流感疫情，陸續有86名收容人出現發燒及呼吸道感染症狀，經隔離2天後，不適症狀已經趨緩，為避免出現新的群聚感染，獄方全面消毒房舍，2500多位收容人及管理人員全部戴口罩。

典獄長簡文拱表示，第8工廠1名年長者收容人20日出現流感症狀，接著陸續有其他收容人也出現相同的發燒及呼吸道感染症狀，獄方隨通報地方衛生單位及矯正署，疾管局人員也派員到場篩檢，確認是A型流感，隨即將86名感染者進行隔離，從27日實施隔離至今，並未出現新的病例。

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