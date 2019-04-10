流感抵抗力下降 研究可能是「吃」惹的禍

2019-04-10 18:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕近年流感肆虐，除了病毒經常變異外，原來也跟日常飲食在不知不覺中「削弱」了免疫力有關！美國密西根州立大學最新研究發現，一種廣泛用於食用油、油炸食品、餅乾、冷凍肉（特別是魚）及其他加工食物的抗氧化添加劑，恐會削弱流感疫苗效力，打針後吃油炸食品或冷凍肉，你的流感疫苗可能白打了。

該校藥理及毒理學博士生費里弗里博恩（Robert Freeborn）領導的研究團隊，發現一種編碼為E319的食品抗氧化劑「特丁基對苯二酚」（Tert-Butylhydroquinone，tBHQ），會抑制人體抵抗流感時的免疫反應，還可能影響人體內T細胞的功能，間接降低流感疫苗的效力。

實驗顯示，飲食中攝取tBHQ的老鼠，會減弱對感染流感的免疫反應。tBHQ抑制了兩種類型的T細胞，包括輔助性（CD4）和殺傷性（CD8）兩種T細胞的功能，影響識別流感病毒能力。tBHQ還會影響T細胞的初始活化，減低其抵抗感染能力。

研究人員解釋，疫苗原理是使身體能辨認病毒並產生免疫力，而tBHQ似乎會影響這過程。

當人類感染流感病毒時，正常來說「輔助性T細胞」會指導免疫系統的其他部分，並幫助協調適當的反應；「殺傷性T細胞」則負責捕獲受感染的細胞，並將其從體內清除。但在實驗中，研究人員發現攝取tBHQ的老鼠較慢地啟動輔助性T細胞和殺傷性T細胞，從而導致病毒清除速度變慢。

而當老鼠再次感染了一種不同但相關的流感病毒時，那些攝取tBHQ的老鼠發病時間會更長，研究人員認為，這是因為tBHQ損害了免疫系統的「記憶反應」，從而會影響疫苗的效力。

tBHQ在食品加工領域廣泛應用，但廠商在食品成分表中不一定都會標明。研究人員建議大家從低脂肪飲食入手來預防。「最佳方法是飲食選擇，因為tBHQ主要用來穩定脂肪，故低脂肪飲食和減少加工零食將有助於減少攝入tBHQ。」

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