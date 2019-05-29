屏東監獄流感群聚 衛生局：第一時間啟動防疫措施

2019-05-29 21:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東監獄出現流感群聚感染，屏東縣政府衛生局今晚（29日）說明，於5月23日接獲通報後立即進行疫調及相關防疫措施，目前累計發病人數90人，有189人進行預防性投藥，預計持續監測疫情至6月6日。

衛生局說，屏東監獄5月20日起出現首位呼吸道感染個案，衛生局接獲通報後，初步統計18人出現發燒及上呼吸道症狀，經醫師診斷及採檢送驗檢出流感病毒，立即向疾病管制署申請預防性流感抗病毒藥劑，並到監所進行預防性用藥評估及投藥，會同疾病管制署檢視該機構防疫作為，指導相關感控注意事項。

依據疾病管制署監測資料顯示，屏東縣上週（5月19日至5月25日）類流感門急診就診人次計2880人次，近期呈逐漸上升趨勢，全國類流感急診就診百分比為10.9％，屏縣為10％。雖非處於流感流行期，但社區中仍有流感病毒活動。

衛生局提醒各醫療院所、人口密集機構及各級院校，平時仍應提高警覺及早防範，民眾平時應留意手部衛生，並儘量避免至人潮擁擠、空氣不流通的公共場所；打噴嚏時應使用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上，防範病毒傳播。

如有咳嗽、發燒、流鼻水等類流感症狀應配戴口罩，並先至鄰近之公費藥劑合約醫療機構就醫；如有呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆則應儘速至大醫院就醫，並依醫師指示使用流感抗病毒藥劑，以降低重症及死亡風險。

相關新聞連結：

屏東監獄爆發流感 86收容人隔離、2500收容人戴口罩

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法