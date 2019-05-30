潮境海灣節6月起跑 林右昌：將從石垣島搭帆船到基隆

2019-05-30 15:32

〔記者林欣漢／基隆報導〕第二屆「基隆潮境海灣節」系列活動將於6月起陸續登場，包括台琉盃基隆國際帆船賽、海風音樂會、101高地海風盛宴等，市長林右昌說，6月11日將先搭飛機到沖繩、宮古島拜訪姐妹市，再從石垣島搭帆船回到基隆，親身體驗帆船賽的精彩及美麗風光。

基隆潮境海灣節由基隆市政府、海科館共同主辦，讓參與的民眾認識海洋、了解海洋、喜愛海洋並且一同加入保護海洋的行列，延續去年熱潮，推出潮海洋、潮音樂、潮美食、潮生態、潮漁村五大「潮」活動，詳情可上「基隆潮境海灣節」活動網站查詢。

「只要想到海洋、浪漫的生活就到基隆。」林右昌指出，所有的海洋元素，在基隆都享用的到，該活動呈現基隆海洋城市的風情特色及魅力，是在基隆生活或未來觀光產業發展重要養分，歡迎大家夏天一起來基隆探索。

林右昌提到，6月11日將先搭飛機到沖繩、宮古島拜訪姐妹市，再從石垣島搭帆船回到基隆，親身體驗帆船賽的精彩賽程與沿途美妙風光，基隆有遊艇、帆船的遊憩產業，未來和海科館、區漁會合作，提升到國際水準。

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