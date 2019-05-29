高捷岡山路竹延伸規劃線與台鐵路線高度重疊 縮減規模環評仍卡關

2019-05-29 17:37

〔記者劉力仁／台北報導〕高雄市捷運局規劃高雄捷運岡山路竹延伸線（第二階段）與台鐵路線高度重疊，為避免進入第二階段環評，縮減規模後送環評大會審查仍卡關，環評委員要求重新估算運量及對周邊環評，再送環評大會審查。

為打造高雄30分鐘生活圈，高雄市捷運局規劃高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第一階段）岡山車站（RK1）為起點，沿省道台1線往北至湖內區之台1線與台28 線交叉口附近（第二階段），全長約 11.63 公里，沿線共設置 7 座高架車站 （RK2-RK8）。

環評委員初審時認為規劃路線與台鐵岡山－路竹－大湖段高度重疊，且RK7至RK8段沿線民眾居住密度高，施工及營運期間可能造成沿線景觀、噪音振動等重大衝擊，建議應繼續進行第二階段環境影響評估，詳細研究運量需求，並針對捷運開發衍生之停車需求與臨停空間等議題，提出符合當地需求之路網配套措施（含公車等運具）。

為求環評過關，高雄市捷運局縮減開發規模送環評大會審查，將RK7至RK8 段納入第三階段開發，此次僅開發行為RK2至 RK6路段，原來11.63公里修正為7.84公里，均採高架方式興建。

高雄捷運局表示，此一規劃案優點包括，捷運服務範圍擴及岡山、路竹地區，可打造高雄30分鐘生活圈；串連楠梓加工出口區、橋頭科學園區以及南科高雄園區等3大科技園區之旅運需求；串連小港國際機場、高鐵左營站等，旅客不需要多次轉乘；彌補北高雄地區公共運輸網絡不足之處，使台鐵、捷運、客運相互轉乘。

環保署今天召開環評大會審查此案，環評委員對於送入環評大會的開發案規模與初審規模不一樣，認為應該重新估算運量、各運具之通勤需求，捷運施工營運之後，對周邊環境、居民之衝擊，並提出減輕對策，再送環評大會審查。

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