高雄捷運延伸屏東 今年底選出最優路線

2019-04-30 18:11

〔記者侯承旭／屏東報導〕高雄捷運延伸屏東計畫，已委託顧問公司評估規劃，屏東縣政府透露，今年底前將從4條路線中選出最優先路線。

高雄捷運延伸屏東規劃列入前瞻基礎建設第一期特別預算，規模5000萬元，高屏縣市政府成立「籌辦工作小組」，並已召開數次會議。

相關路網、可行性研究、綜合規劃及環境影響評估，已於去年10月完成議價決標，得標廠商為台灣世曦工程顧問公司。

高市府已邀集屏東縣政府及顧問公司召開工作會議，整體路網初步規劃包括1條南北向及3條東西向，以及屏東市區捷運路網等。

根據高屏縣市政府的協商，台灣世曦公司執行的規劃作業，由屏東縣政府負責期中及期末報告審查。亦即捷運延伸屏東的優先路線，屏東縣擁有最終決定權。

屏東縣交旅處表示，將從顧問公司規劃的屏東市區捷運路網，選出最有利方案，再決定如何與高雄捷運銜接，今年底前可望確認優先路線，然後依序辦理可行性研究、綜合規劃及施工前準備等三階段作業。

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