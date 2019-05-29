香港醫療慘況現況...病患住院沒床位睡走廊 看診排隊擠到爆

2019-05-29 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕自從中國領導人習近平今年初在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上發表談話後，不少香港網友在臉書分享「一國兩制」下的香港現況。日前又有港網友投書台灣臉書粉專，PO出因急診住院，卻等不到床位，只能睡在走廊上的照片，以及5月初排隊看診，現場人滿為患的照片。網友沉痛表示「台灣人根本不明白前面有多可怕的日子在等你們」。

不少網友近日在社群網站分享香港醫療資源匱乏狀況，許多香港網友指出，現在看個簡單的門診，就要排隊數月到數年不等的時間，並表示「回歸」之前雖然也要排隊，但絕對不至這麼誇張，呼籲台灣絕不能步入香港後塵。

昨（28）日，粉專「不禮貌鄉民團」在臉書PO出香港網友傳來的照片。粉專表示，這名香港網友半夜去掛急診，等了1個多小時終於看到醫生，醫生告知必須住院，但醫院早就爆滿沒床位，最後這名香港網友只得和其他人一起睡在走廊；同時，這位網友也分享了今年5月初在醫院排隊看診的照片，只見現場人滿為患，十分駭人，網友也指出，「台灣人根本不明白前面有多可怕的日子在等你們」。

對此，網友紛紛表示「台灣有些醫院現在就有這種狀況了，中國人來了只會更慘」、「台灣很多大醫院現在急診有時也得睡走廊，如果中國人再來就不敢想像了」、「好慘...」、「我本身比較常跑醫院。不過中國人來了之後，我應該就不用去醫院躺了，直接去火葬場比較快」、「我這次前往香港拜訪親戚也遇到類似狀況，所以我毅然改機票，隔天下午回台，回台後馬上就診住院」。

也有不少香港網友在下方留言表示「現在的香港人別說病，連死的空間也沒有...」、「我在該醫院附近的獸醫診所工作，診所同事被狗貓咬，去急診都要等四個小時的」、「醫療資源不增反減，錢都拿去餵中共了」。

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