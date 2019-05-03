看醫生「等4年」！香港診單曝光 他問台灣人：受得了嗎？

2019-05-03 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕不少香港網友道出香港醫療慘況，引起關注。今日有粉專公布了香港網友寄來的診單，只見2018年看皮膚科，排診居然要等到2022年！粉專沉痛表示，這就是香港的現況，痛批國民黨打著照顧陸配的名義，想開放中國人來台享用醫療資源。粉專更質問台灣人「你們受得了嗎」？

粉專「不禮貌鄉民團」今（3日）晚在臉書PO文，PO出了兩張診單，表示「都是香港的朋友寄過來的，請看他們現在多慘」。只見其中一張診單顯示，今年3月多登記檢測，沒想到一個聽力測驗，竟然要等半年才能排到；另外一張診單更驚人，2018年10月就登記皮膚科問診，沒想到診單卻寫「請於2022年6月某日到本診所登記處登記候診」，等於要等上快4年！

對此，「不禮貌鄉民團」表示，「大家有沒有想過，國民黨為什麼要推一國兩制？為什麼要開放自經區？為什麼國民黨要打著照顧陸配的名義，開放中國人來台灣享受醫療資源享受長照？就是為了讓中共名正言順拿下台灣」！「不禮貌鄉民團」指出，香港的醫療資源遭中國人占據，這些診單都是香港朋友寄過來的，「看看他們現在有多慘，換成台灣人，你們受得了嗎」？

網友看了診單，也紛紛留言表示「作為香港人，我確認這是事實」、「真的，香港人作證」、「問過香港的朋友，他們說回歸前也是要排，但沒有現在那麼誇張」、「我不想啊！天啊，真的很令人害怕」、「台灣很多人掛急診等一下就在那邊吱吱叫，遇到這種狀況不知道會怎樣」、「總是有許多政客跟刁民想摧毀台灣的醫療」。

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