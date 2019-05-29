潭子四尺八分線排水溢堤 鄉親質疑排水溝設計不當

〔記者歐素美／台中報導〕日前豪大雨，位於潭子區雅豐街226巷旁的「四尺八分線排水」溢堤，造成大豐及東寶兩里淹水，市議員蕭降澤現場會勘，質疑是管線單位便宜行事，設白鐵箱在橋下吊掛管線，影響排水斷面所致，居民則認為是排水溝設計不當導致；水利局表示，將檢討整體都市排水系統，研議解決方案，同時要求管線單位遷移。
5月18日豪大雨，潭子區雅豐街226巷旁的「四尺八分線排水」，排水溢出溝渠，造成路面淹水至膝蓋，附近居民有家歸不得，影響大豐及東寶2里住戶。
市議員蕭降澤接獲民眾陳情到場查看，發現「四尺八分線排水」的橋面下竟有管線單位利用白鐵製的大鐵箱收集管線，吊掛在橋面下，嚴重阻礙排水斷面，才造成淹水。蕭降澤說，管線單位應將管線下地，卻「便宜行事」吊掛在橋下，最離譜的是還設計一個大鐵箱，嚴重影響排水，導致地方淹水，十分不應該。
當地張姓居民則說，相關單位在「四尺八分線排水」施工，雖挖深河道中央，兩側卻以水泥加高約30公分，造成河道寬度縮減，才導致淹水。
水利局對此表示，「四尺八分線排水」因上游集水區廣大，近年來農地改建廠，加上建地大量興建等因素，原來農田可以蓄水的空間減少，地表逕流的集流時間變短，導致豪大雨排水無法負荷。
水利局說，市府短期應急措施，以加深渠底深度且保護護岸基腳方式增加通洪斷面，該部分已完成；長期部分將辦理區域雨水下水道檢討，藉由檢討整體都市排水系統，研議解決方案。
至於議員反映雅豐街橋涵有管線穿越部分，確實影響通洪排水，水利局將會同橋樑權管單位建設局、公所及管線單位現勘，要求管線單位遷移。
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市議員蕭隆澤表示，管線單位便宜行事，在橋下設鐵箱吊掛管線造成「四尺八分線排水」排洪斷面不足，才導致道路淹水。（記者歐素美攝）
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「四尺八分線排水」旁的管線上也勾住許多垃圾。（記者歐素美攝）
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日前豪大雨，「四尺八分線排水」整個溢堤，造成周遭嚴重淹水。（記者歐素美翻攝）