看準人文底蘊 2019台灣當代觀光論壇首度移師竹市

2019-05-29 13:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕交通部觀光局舉辦的2019台灣當代觀光高峰論壇邁入第三年，首度移師竹市，於29、30日在風livehouse舉辦，匯聚產官學界能量共商小鎮旅遊商機，觀光協會會長葉菊蘭誇讚新竹市已脫胎換骨，市長林智堅表示，105年起竹市旅客人次已累積超過2千3百萬，國外旅客人次更成長20%。

今年適逢觀光局推廣台灣小鎮漫遊年，選拔出40座經典小鎮推廣國內旅遊，新竹舊城區即為其中之一，以小鎮漫遊為主題、觀光局舉辦的年度台灣當代觀光論壇更因此移師竹市；林智堅表示，活動會場風livehouse所在的新竹公園歷史悠久，四年來團隊致力改造該處，讓百年公園再度被看見，吸引許多音樂、藝術展出。

「觀光來自地方」，交通部政務次長黃玉霖表示，本次觀光論壇首度離開台北，到新竹古城內的老公園舉辦，這座公園在市長林智堅改造下變得很美，竹市近期更推動輕軌建設、火車站大平台計畫，相信會給地方觀光的創生帶來結構性改變，觀光局將持續致力在各地方推動多項建設，盼建設服務觀光，促進觀光發展。

觀光協會會長葉菊蘭表示，論壇前她走訪城隍廟、青草湖、新竹公園，發現這座城市已脫胎換骨，途中見到許多自由行遊客；近年雖中客減少，但台灣觀光客人次仍成長，未來要持續拚觀光，應把重點放到小鎮上，小鎮之美耐人尋味，許多國家的觀光高峰會都選在欲致力發展的小鎮舉行，成為小鎮最佳宣傳機會，也能帶動觀光人次。

交通部觀光局表示，近年小鎮觀光蔚為風潮，以在地特色吸引國際旅客一探魅力，已是全球發展趨勢，今年適逢觀光局推廣台灣小鎮漫遊年，推出40座經典小鎮，新竹舊城區即為其中之一，期望藉此在世界小鎮的熱潮中取得先機，提高小鎮文化的國際能見度，期盼本次論壇集結觀光產業相關人士的意見，激盪出新的觀光思考與行銷策略。

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