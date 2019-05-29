身障高中生樂觀面對困境 奪身障甄試設計類榜首

2019-05-29 12:40

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市二信高中廣告設計科學生賴彥彬，4年前不明原因腳無力走路判定為身障，他一度無法接受事實而休學，復學後他參加身心障礙學生升大專院校甄試，以設計類榜首錄取國立雲林科技大學視覺傳達設計系，一圓喜歡作畫、朝設計相關工作發展的夢想。

賴彥彬說，從小喜歡畫畫，媽媽都把他的畫收集成冊，國中最喜歡美術課，對自己未來的發展有明確的目標，因此國中畢業後，毫不猶豫選擇二信高中廣設科就讀，不料入學三個月後的某一天，他發現自己走路腳麻麻，直到放學幾乎走不動，雙腳無力，媽媽帶他去看醫生卻找不到病因，從此宣判為身障，必須靠拐杖行走，剎那間不知所措，決定先休學再說。

1年後賴彥彬決定克服行動障礙，重回廣設科從高一開始讀，「我會勇敢面對自己！」同學們看到他的樂觀勇敢，也都樂於協助，三年來全班同學幾乎都變成他的好朋友，賴彥彬的病情一天比一天好轉，功課穩定成長，日前他在身心障礙學生升大專院校甄試勇奪設計類榜首，錄取國立雲林科技大學視覺傳達設計系。

同班同學許念翔說，賴彥彬充滿活力，看到他積極學習每一堂課，自己也受到啟發，有什麼資格不更努力，也更加勤學，賴彥彬證明「只要願意努力，面對挑戰，沒有不可能的事」，他的精神與態度值得我們學習。

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