全台唯一「人力擺渡」走讀 免費體驗百年水上交通文化

2019-05-29 12:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區的碧潭擁有全台唯一的「人力擺渡」，可體驗百年前先人的擺渡生活，新北市立圖書館新店分館為讓民眾了解新店在地風土民情，於6月12日（三）推出別開生面的「人力擺渡」走讀活動，享受百年歷史的擺渡風情，活動免費，6月1日（六）起開放現場與電話報名。

記憶中船夫搖槳操櫓的小木船，飄盪在滿山青翠之間，在電視、電影中才能看到的人力擺渡景象，市圖新店分館邀民眾實際走訪體驗，感受「人力擺渡」的滋味，同時認識新店溪的渡船歷史。

市圖新店分館主任梁敬賢說，碧潭除了風光明媚，位於碧潭的「新店渡」，更是全國僅存的人力擺渡古渡頭，已有130年歷史，新店溪的擺渡歷史，始於清光緒7年（1881），新店溪上游到中游共有9個渡口，在早期交通不便的年代，新店渡是進入灣潭、直潭、塗潭、屈尺以及安坑等山區的交通樞紐，深具地方文化特色。

市圖新店分館為讓大家可以認識這個具有百年歷史，全國僅存的人力交通船，新店分館特別規畫「人力擺渡」走讀活動，帶民眾搭乘純靠人力操作的渡船，探訪文學步道，感受新店溪沿岸獨特的人文風景，「人力擺渡」走讀活動6月1日（六）起開放現場與電話報名，活動免費，相關活動訊息請至新北市立圖書館網頁查詢洽詢電話：（02）2918-3181。

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