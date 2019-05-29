深入排灣族部落 立志中學奪臺灣網博會金牌

2019-05-29 09:41

［記者黃旭磊／高雄報導］高中生深入排灣族老七佳部落，記錄石板屋社區重建經過，獲臺灣網界博覽會設計金牌。

「2019臺灣學校網界博覽會」本月公布優勝名單，高中組有33支隊伍獲獎，其中，高雄市學校獲得3金1銅4佳作等8獎項，僅次於臺北市11獎項，而立志中學獲3金１佳作，為全國高中金獎數最多。

立志中學今天表示，金獎作品「再見桃花源～人間秘境的老七佳部落」由資訊科教師莊富凱、張蜀萱及隊員戴粲芫父親協助，帶領學生靖宜馨等人進入屏東縣春日鄉排灣族聚落，當地海拔570公尺，居民耕作時返回居住，仍保存約40幢石板屋。

師生經顛簸山路爬上部落，不少人暈車嘔吐；學生戴粲芫說，過程辛苦，藉此機會探究老七佳過去與未來，體會文化保存與歷史關聯性。

臺灣學校網界博覽會競賽從2千年起舉辦，由社團法人台灣資訊教育發展協會邀集同校學生，至多10人組隊，以本土為主題分成8大競賽類別，經過採訪、座談、攝影、紀錄步驟，將成果製成網頁競賽。

戴粲芫說，排灣族祖先將石板從河谷另一頭步行，跋山涉水扛運，撫摸著石板深刻感受老祖先篳路藍縷艱辛。

除了再見桃花源，另2面金獎由「烏金ㄟ人生」、「廢材變烏金─創造「菱」聚力」獲得，孫誌成及呂碧華率領學生走訪地方產業，感受到本土深刻生命力，而「儀氣風發~璀璨十年」由張志鴻等3名老師指導，獲得地方社團族群佳作。

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