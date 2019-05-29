特教師被控集體體罰學童 遭白包恐嚇「全家死光光」

2019-05-29 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕人本教育基金會於今年3月間召開「為什麼不適任教師淘汰不掉？」記者會，指控新竹市建功國小特教班教師集體體罰學生，之後校方教評會雖判定老師行為非體罰，疑仍因輿論壓力給予重懲，分別有助理員及教師遭解聘、不續聘，甚至有教師接到冥紙、白包等恐嚇信件，信中威脅「全家死光光」。

竹市教育處︰一切依法行政

據今日出版的《周刊王》報導指出，針對優良教師遭校方重懲，新竹市教育處指王姓助理員因班級經營欠佳、言語失當、教學行為失當等理由被解聘，至於曾姓教師在去年曾被輔導2個月，3年內再犯視為輔導無效，才做出不續聘處份，強調一切依法行政。

人本︰有打就算體罰

針對教評會決議體罰情事不成立，人本新竹辦公室仍堅持有打就算體罰，並指陳姓導師包庇暴力，質疑校方懲處太輕，將持續為新竹特教環境把關。

人本教育基金會於今年3月中指控，建功國小特教班陳姓導師等人體罰學童，人本指責陳姓導師狠打學生、強灌學生辣椒水。

《周刊王》報導提到，人本指控陳姓導師等人集體體罰學生，指家長曾在學童書包放錄音筆蒐證，並錄下老師怒吼及學生哭叫的內容。

為釐清事實，建功國小成立教評會，調查後判定無體罰事實，但周刊指人本屢次發文給新竹市政府施壓，無視教評會結果，疑似迫於人本不斷施壓，陳姓導師、曾姓老師及王姓助理員被以親師溝通不良、班級經營疏失、教學行為失當等理由給予乙等考績，之後王姓助理員更遭解聘，曾姓老師則是不續聘，陳姓導師則需輔導兩個月。更誇張的是，在人本持續抨擊後，老師還收到不明人士寄的恐嚇包裹，信件內充斥「破麻」、「全家死光光」、「滾蛋去給車撞」等髒話，有些還附上冥紙、白包、蟑螂屍體等。

導師︰孩子不知如何「吐」才用辣椒水

針對人本指控強灌學生辣椒水，投入特教領域超過20年的陳姓導師表示，該生為3年前入班的一名腦麻學生，當時因孩子不知如何「吐」，到9歲前都未曾使用牙膏及漱口水，她與家長確認後，才以小茶匙辣椒粉混進水中稀釋，讓孩子漱口時感到刺激，學童才學會將口中的東西吐出，家長事後也傳訊息致謝，不料卻被人本控訴強灌辣椒水。

至於狠打學生的指控，陳姓導師表示，該名學童為自閉症患者，常因事情不如他意就大吵大鬧，甚至出現攻擊行為，助理員曾被拉扯頭髮、撞到胸壁及肋骨挫傷，該生還曾攀爬近200公分高的櫃子，陳姓導師喝止後，曾用自己的手輕拍該生，當天也有立刻向家長說明，家長也表示理解，但在人本的記者會上卻變成「狠打學生」、「陳老師承認動手」。

雖然有部分家長心疼教師被妖魔化，在網路成立專頁大讚陳姓導師等人是「愛心的勇者」，卻遭人本反控這是「散布誤謬特教言論，護航該班教師不當行為」。

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