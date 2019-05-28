謠言終結站》黑糖含丙烯醯胺會致癌？ 學者：不必太擔心

2019-05-28 17:12

〔記者林惠琴／台北報導〕網路流傳黑糖、咖啡含有丙烯醯胺會致癌等訊息，但學者表示，含有丙烯醯胺的食物超過7000種，像是洋芋片、薯條、餅乾、麵包、堅果類等，目前尚無丙烯醯胺對人類致癌性實際證據，只要避免大吃相關食品，以及烹煮到深棕色或焦黑的食物即可，不必過於擔心！

台灣大學食品科技研究所特聘教授葉安義指出，一般來說，丙烯醯胺（acrylamide）最容易在澱粉類食品中生成，當胺基酸與還原醣在超過120°C溫度環境下烹煮時，就可能生成，不管是澱粉類如馬鈴薯、麵包，或是富含蛋白質如肉類食材，經過高溫加工都可能含有丙烯醯胺，生成量多寡則視食材組成與調理溫度而定。

葉安義說明，自1994年起，世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構將丙烯醯胺列為2A致癌物，意為經過動物檢測後發現對動物有致癌性的證據，但在流行病學研究中，尚不足以證明為人類的致癌物質。

根據統計，含有丙烯醯胺的食物超過7000種，像是洋芋片、薯條、餅乾、麵包、堅果類等，都是常見、且含有丙烯醯胺的食品。

葉安義強調，民眾不必過於擔心，只要減少食用油炸及烘烤類的食品，不要一下子吃進大量的洋芋片、薯條等食品，並避免吃烹煮到深棕色或焦黑的食物即可。

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