國道四號台中環線豐潭段 2號隧道貫通

2019-05-28 16:32

〔記者歐素美／台中報導〕國道四號台中環線豐原潭子段工程，創新採用隧道全周式防水層設計，地下水不流進隧道，對環境更友善，豐原2號西行隧道今天貫通，也是豐潭段首座貫通的隧道！交通部長林佳龍出席貫通典禮，見證隧道最後引爆貫通儀式，與工程人員開香檳慶祝，並撿拾「貫通石」，笑稱「這是我上任後第一個貫通的隧道，要放在辦公室作紀念」。

「砰」！一聲巨響，高公路工程人員利用乳膠炸藥，炸開150公分厚的岩壁，隧道內揚起一陣煙塵，光線隨即自洞口透出，多位工程人員隨即從洞口進入隧道，宣告國道四號豐潭段豐原2號隧道貫通，工程邁入新的里程，交通部長林佳龍頒發紅包及加菜金給工程人員，感謝工程人員的辛勞。立委洪慈庸、台中市副市長令狐榮達、市議員張瀞分也到場見證這歷史的一刻。

林佳龍表示，國道四號豐潭段是台中市環狀路網最關鍵的任督二脈，但土地徵收及施工困難，而且地貌相當複雜，10.9公里中有3分之1是隧道，還包括6座橋梁及非常多的高架工程，期待工程如期如質完工。

他表示，未來北台中透過國道四號串聯國道一號、三號及74號快速道路，形成環狀道路，讓交通更便利，「我能以交通部長身分，來完成台中市長時所推動的交通願景，心情非常感動，也非常激動」。

高公局第二新建工程處副處長卓高端表示，豐原二號隧道西行線歷經11個月爆破開鑿，率先貫通，隧道開通代表工程最艱難的路段已經完成，對民眾的生活干擾也會降低。

國道四號豐潭段共設有3座隧道，貫穿豐原東側丘陵地，長度分別為1791、470及1585公尺，各有東行及西行兩向。3座隧道有別於一般公路隧道，創先採用全周式防水層設計，是公路隧道首先引進的工法，斷面皆採用防水膜，屬於「不排水隧道」，即保留住地下水，地下水不會流進隧道，對水土保持、自然生態等環境更加友善。

卓高端說，豐潭段工程原訂2021年完工，因1號隧道西側洞口發現文化遺址，目前正進行開挖搶救，致工程延後約1年，全部工程預計2022年底完工。

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