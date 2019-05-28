慶祝神農大帝聖誕 林內鎮安宮「枸杞」神龜祝壽

2019-05-28 13:23

〔記者詹士弘／雲林報導〕 神農大帝誕辰即將到來，雲林縣林內鄉鎮安宮舉辦系列祝壽活動，並打造全國獨一無二的「枸杞」神龜祝壽，邀請全國鄉親5月30日早上9點到鎮安宮鑽神轎，只要參加祝壽活動，就能領取枸杞一包，作夥吃平安顧健康。

鎮安宮主委林志憲表示，鎮安宮源自於清康熙年間，福建省漳浦人氏蔡麟（九芎林蔡姓始祖）從中國航海來台，攜帶神農大帝令牌奠居於九芎林開墾耕生，之後建廟，因神農大帝神威顯赫，一直是地方重要的信仰中心。

雲林縣議員邱世文表示，神農大帝是農民鄉親的守護神，更有藥王之稱，去年廟方打造蒜頭神龜祝壽，今年特別打造了全國唯一枸杞神龜，來為神農大帝祝壽，神龜由600包枸杞覆蓋打造而成，信眾5月30日早上參加九芎神農大帝文化祭，完成鑽神轎祝壽活動後，就能領取枸杞一包。

雲林縣中藥商業同業公會理事長沈裕益，現在人長期看手機、電腦，易造成眼睛視力的影響，枸杞有明目功能，是極佳的食補材料，他並呼籲民眾，用藥購買要找合格中藥商，不要購買來路不明的藥材，以免受騙又傷身。

雲林縣書香關懷協會總幹事蕭汶淇說，協會每年都在鎮安宮舉辦有創意不同的祝壽活動，結合地方宗教盛事，帶來觀光經濟效益，邀請全國鄉親5月30日一同來參與活動盛會。

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