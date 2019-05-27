產學合作 中捷與2校簽署合作備忘錄

2019-05-27 16:54

〔記者歐素美／台中報導〕台中捷運公司今天在台中市教育局見證下，與台中高工及沙鹿高工簽署合作備忘錄，延攬軌道運輸相關科系的應屆畢業生，未來更將開設捷運人才培訓產學專班，縮短學用落差。

在教育局長楊振昇見證下，台中捷運公司董事長林志盈與台中高工校長黃維賢、沙鹿高工校長黃尚煜共同簽署合作備忘錄。

楊振昇表示，台中高工及沙鹿高工皆為中部工業技術專門學校，人才輩出，藉此計畫，讓學生在學習過程中了解中捷的發展方向與實際運作，畢業後經過實習考核成為正式員工，可縮短學用落差，達成產學合作的里程碑。簽署備忘錄不僅落實在地人才、在地培育，藉由「先訓後用」原則，今年兩校將先各開放5個招募名額，預計明年還會再增加。

台中捷運公司董事長林志盈指出，技職學校是工業之母，這次中捷與具有經驗與傳統的技職學校合作，鑑於高三下學期課程空檔較多，捷運公司將派遣專業師資就機械控制、電機、電子等各領域親自授課，學生將來進入公司後，可到不同部門任職，符合學用合一的目標。

台中捷運公司初期將針對兩校的機械、電子、電機、資訊等軌道運輸相關科系應屆畢業生進行徵才，並招募維修與運務實習技術員，優先提供家庭經濟弱勢、原住民及身心障礙學子加分資格；未來將進一步開設捷運人才培訓產學專班，由公司派遣專業師資教授捷運專業課程，讓有志從事軌道運輸產業的年輕學子，接受一系列的養成訓練，培養專業的軌道基礎人才，達成「畢業即就業」目標。

中捷公司日前並分別安排台中高工與沙鹿高工學生到台中捷運北屯機廠參訪，兩校校長皆表示，參訪學生對加入中捷都有相當高的意願，希望中捷逐年提供更多名額，讓年輕技職人才留在家鄉服務，發揮產學最大效益。

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