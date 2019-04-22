中捷去年2次招考 議員：有弊應重考

2019-04-22 17:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中捷運公司去年進行2次招考，市議員李中、張瀞分今（22）日在議會質疑，取才模式違反常規，有黑箱疑慮，要求重新舉辦考試；市議員何敏誠則認為，應遵守信賴保護原則，不宜輕易更改。市長盧秀燕回應，尊重議會決議。

李中、張瀞分表示，中捷去年3月進行人力甄補時，改變前1年的取才方式，僅採面試成績，完全沒有筆試，當時有300多人報考，平均1個人面試時間只有3.2分鐘，這麼短的時間如何去選用好的人才。

李中也指出，去年8月再次招考時，雖然增加了筆試，卻以有著作權為由不公布題目與答案，考生通過筆試進行面試時，卻又不採用筆試成績，且錄取人員中還有親戚關係，許多民眾質疑公平性，要求重新舉辦考試，以驗證錄取人員的本職學能專業度。

何敏誠表示，要求中捷重新舉辦考試，似乎沒有考慮到法律中基本的信賴保護精神，這些人事都經過一定程序錄用，且當初招募的目標就是要有實務經驗的捷運人才，所以用人會要求有一定的範圍及條件，盧市府不應以是那一任市府招考為考量，而是要考慮人才的專業程度。

對此，盧秀燕表示，尊重議會決議，市府會依法行政辦理；而交通局也表示，台中捷運股份有限公司於2017年1月1日登記設立，登記資本額為10億元，配合捷運綠線工程實際進度、經營策略，進行各項準備工作及人員進用規劃與招募作業。

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