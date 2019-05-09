水冷電腦改裝夯 9校產學結盟打造技術工程師

2019-05-09 17:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕因應電競產業發展，玩家也爭相把電腦升級成高效能的水冷式電腦，看中趨勢，台北城市科技大學與8所高職合作，一同與企業攜手，推電競學程產學策略聯盟，主打未來培育水冷電腦工程師，厚植從業實力。

城市科大表示，隨著水冷技術發展，已向下融入高中職相關領域的課程，但企業界相關產業鏈中，仍有人才待補足，如玩家想要組裝水冷式電競電腦，卻找不到專業工程師來組裝與維修，為此投入這塊，進行產學聯盟。

城市科大電通系為此推動「電競學程3+4產學策略聯盟」， 並結合了瑞芳高工、樟樹高中、南強工商、啟英高中、東泰高中、青年高中、五育高中與立志中學等8所高中職，再加上企業端的曜越科技、燦坤、方美方科技、順發、捷元、英棒、三井電腦等，要讓學子從高職到科大再到業界，開拓實力。

城市科大評估，根據外電，預估2020年電競產值可達14億美元（約419億台幣），而時下組裝1部水冷電腦的基本工資約3千到1萬元左右，是組裝一般電腦的10倍。

而這次產學策略聯盟中，合作模式是把水冷技術課程融入高中職校108課綱後，高中端先熟悉基礎散熱、水路安裝，到科大後，則銜接水冷電腦安裝、改裝知識及技術，未來也將結合工業技術、板金、烤漆、管路設計等，讓學子設計客製化電腦等。

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