北市衛生局抽驗茶葉及花草茶 查出2件不合格

2019-05-27 12:11

〔記者蔡思培／台北報導〕北市衛生局今天公布4月前抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥結果，一共抽驗79件產品，其中有1件「烏龍茶」驗出殺草劑，另1件「紅玫瑰花」檢出殺蟲劑。

衛生局4月前往超市、賣場、茶行、飲料店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗茶葉69件、菊花4件及玫瑰花4件、青草茶單一原料2件。衛生局指出，有46件檢出殘留農藥，其中44件檢出量在「農藥殘留容許量標準」限量範圍內，符合規定。1件自南投縣的烏龍茶檢出殺草劑Ametryn草殺淨0.07ppm（標準為不得檢出），另1件由高雄市廠商進口的「紅玫瑰花」檢出殺蟲劑Methomyl納乃得0.06ppm（標準為不得檢出）、殺蟲劑Cyhalothrin賽洛寧0.12ppm（標準為0.05ppm以下）。

衛生局指出，依據食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，茶葉及花草茶等產品殘留農藥含量超過安全容許量，不得製造、販賣、輸入、輸出、公開陳列，違者依同法第44條第1項第2款規定處6萬至2億元罰鍰，依照同法第52條第1項第1款規定，應立即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報衛生主管機關。衛生局表示，若仍販售案內違規產品，將依食品安全衛生管理法第7條及第47條處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食品藥物管理科科長王明理表示，南投縣政府已經對烏龍茶來源進行查處管制，紅玫瑰花除了已全面下架外，高雄市政府也在追查進口產地。

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