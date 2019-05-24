坪林冠軍茶出爐 坪林農會邀民眾6月搶好茶

2019-05-24 12:30

〔記者何玉華／新北報導〕新北市坪林區文山包種茶評鑑23日出爐，由農友陳源德的茶獲得特等獎，新北市農業局緊接著在今（24）日宣布，將於6月的前兩個週末1、2、8、9日，在坪林舉辦春茶登場活動，推出百萬冠軍茶拍賣、茶鄉旅遊、一日農夫體驗營等活動，農業局長李玟推薦說，品嚐剛上市的春茶正是好機會。

農業局指出，新北市茶葉生產面積750公頃，年產量400噸，產值約11億元，是最大包種茶產區，產量、品質、技術，皆為全國之冠，至今已連續8屆奪得全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍，其中6屆冠軍來自坪林。

坪林區農會理事長王成意說，今年採茶期間，天氣穩定，農友有充分的時間採茶製茶，茶葉品質提升；昨天剛完成春茶評鑑，因此在下月1日活動當天下午3點，安排在茶業博物館旁舉辦10斤的「百萬冠軍茶拍賣」。

坪林在地知名茶點業者「德志茶園」青農鐘晨睿，今天也亮相他將坪林的包種茶加入粿中，開發出象徵當地生態環境優良指標的翡翠樹蛙「茶蛙粿」，入口充滿茶香，令人驚豔；農業局指出，坪林還有許多好玩的遊程規劃，相關訊息可以上新北好茶官網查詢。

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