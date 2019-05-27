六本木藝術之夜 莊志維以互動裝置吸引民眾塗鴉

2019-05-27 00:07

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕日本六本木年度盛事「六本木藝術之夜」在26日晚間閉幕，台灣今年獲邀藝術家莊志維的互動裝置藝術「黑暗中的彩虹」，設置在人潮眾多的六本木通上，白天開放參觀民眾參與塗鴉，夜間透過作品內置的多彩LED燈條照亮，不但呈現出多彩的光芒，也藉由民眾抒發心聲的文字和圖案增加作品的內涵。

六本木藝術之夜一年只展出兩夜，去年吸引76萬人入場，展場包含東京六本木藝術金三角森美術館、國立新美術館、東京MIDTOWN、三多利美術館、21_21 DESIGN SIGHT及六本木商店街等文化設施。

莊志維畢業於號台北藝術大學新媒體藝術研究所和交通大學建築所，具有藝術與建築背景，擅長運用光和空間創造互動裝置，探討人與環境之間的相互關係。今年獲邀參展作品「黑暗中的彩虹」，矩陣排列的塊狀裝置，表面塗佈黑色的漆料，開放民眾以尖筆塗鴉。由於位於人潮眾多的六本木通廣場，吸引很多民動參與互動。

莊志維表示，「黑暗中的彩虹」創作理念來自於每個人共同的生命經驗「傷痕」，不管是生理上或心理的，提醒大家以勇敢的姿態正視傷痕，「你並不孤單」。民眾抒發心聲在夜間透過內部投射的多彩LED燈條照亮，呈現出彩虹般美麗的光芒，莊志維說，這是象徵傷痕背後的希望。

今年除了莊志維之外，我國旅美藝術家李明維先生最新作品「The Tourist」也於六本木「PERROTINTOKYO」藝廊展出。

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