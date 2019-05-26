帶給旅人不同墾丁視角 墾管處技士辦生態攝影展

2019-05-26 23:08

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島觀光旅遊業近年表現低迷，許多民眾開始省思到恆春半島的旅遊方式，一名到墾管處工作8年的技士楊正峰，也利用這個契機，分享多年來觀察到的墾丁生態之美，希望帶給旅人不同的墾丁視角。

從野外常見的梅花鹿、鳥類、大海裡的海龜到坑道內的蝙蝠，楊正峰利用公餘上山下海，蒐集難以估計的生態風景照，最後精選25張在墾管處遊客中心展示，不少到訪遊客都訝異「墾丁有這些生態可以看？」

喜愛野外生態攝影的楊政峰說，本身是生物系相關專長，喜愛觀察生態，公務外出時不忘帶著相機，不少突然出現的畫面都是巧合拍下，還曾把車子停在野外一整夜降低鹿群警戒，只為了拍下梅花鹿自然的神情。

楊政峰表示，許多生態照片其實只想自己珍藏欣賞，但近年墾丁旅遊形象被誤導，他認為是民眾不懂的墾丁真正之美，許多園區不只是走馬看花，也不需要花什麼錢，細細觀察就能看到不一樣的墾丁生態風景。

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