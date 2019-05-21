墾丁觀光旅遊復甦？第一季成長、第二季看俏

2019-05-21 07:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東墾丁觀光旅遊業前兩年受到多重因素影響，去年出現近10年來的遊客數低點，不過屏縣府、居民及業者全力改變下，今年第一季已經出現久違的反彈格局，比去年同期增加15萬人次，第二季在「春遊補助」及炎熱天氣助攻下，可望持續火熱。

「自然之美不是喊喊口號就能取代的！」當地業者說，恆春半島自然風光沒有改變，消費及環境在當地合作改變下，許多重回旅遊的民眾都能感受到，今年夏天是重振墾丁觀光的重要時刻。

根據墾管處統計資料，墾丁2017年各景點遊客人次約430萬人次，去年滑落至356萬人次，上一次低於400萬人次，已經是2008年「海角七號」熱潮前，不過，值得注意的是，今年第一季旅遊人次已經出現明顯反彈。

以墾丁旅遊淡季三月來比較，去年約27萬5千人次，今年三月飆升至33萬1千人次，前三個月累積突破百萬人次，比去年增加15萬3千多人次，許多餐廳也開始出現遊覽車及遊客租賃車輛，營運狀況好轉不少。

屏縣交旅處表示，前兩年墾丁遊客下滑後，觀光旅遊業者不斷提升服務品質，縣府去年底在恆春半島辦落山風藝術季、四重溪觀光溫泉季等大型活動，加上台灣燈會將屏東旅遊品牌打響，都是旅遊人數上升的原因。

為了持續拉抬觀光，屏縣5月起贈送1萬9千個伴手禮屏安福袋和摸彩券等加碼措施，第一大獎還是價值百萬的休旅車，福袋和抽百萬名車雙重加碼行銷「春遊補助」，交旅處也期盼在第二季觀光旅遊繼續開出紅盤，透過自然生態、社區旅遊及人文風光等，創造墾丁新一波旅遊熱潮，

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