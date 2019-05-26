兩波梅雨鋒面將接力報到 週一起留意局部大雨

2019-05-26 18:51

〔記者蕭玗欣／台北報導〕未來一週將有兩道梅雨鋒面接力報到，第一道梅雨鋒面明起逐漸接近台灣上空，中央氣象局預估，明天全台變天，轉為有雨的天氣型態，時雨時晴，預估週二鋒面掃過台灣，各地天氣極不穩定，整天有陣雨或雷雨機率，且不排除有局部大雨發生，週三鋒面南移，雨勢將由北往南趨緩。週六起另道鋒面報到，屬於滯留性梅雨鋒面，北台灣要留意局部大雨來襲。

氣象局預報員陳建安表示，明天是鋒面逐漸接近台灣的過程，全台各地降雨機率提高，但降雨空檔多，降雨空檔時可見陽光露臉，午後山區受到熱力效應加乘，容易有局部大雨發生。週二清晨鋒面掃過台灣上空，也是天氣最不穩定的一天，全台整天都有陣雨或雷雨發生，且不排除局部大雨發生可能性。

週三鋒面往南移動到巴士海峽，各地雨勢將由北往南趨緩，中部以北開始雨停，僅剩東半部和南部地區容易有局部大雨或雷雨發生機率。

陳建安說，鋒面影響期間，各地氣溫受降雨影響略微下滑，今天各地高溫還有30度上下，週二、週三清晨北台灣有明顯涼意，最低溫僅20度，其他地區約22到24度，北台灣白天高溫跟昨天比，降幅約7到8度，僅剩25度，中部約29度，南台灣還有30度，宜花東約25到28度。

週四、週五鋒面遠離，天氣轉趨穩定，僅剩東半部有局部短暫陣雨，西半部有午後雷陣雨，其他大致為多雲到晴。氣溫方面，台灣位於鋒面前緣，各地白天晴朗炎熱，北部高溫上看30度，中南部約31、32度。

週六、下週日另道鋒面報到，氣象局說，這個鋒面屬於滯留性鋒面，預估將停留在北部海面，台灣附近大氣環境不穩定，各地有局部陣雨或雷雨發生機會，尤其北部、東北部地區要留意局部較大雨勢。

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