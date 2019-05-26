今多雲到晴高溫上看34度 各地留意午後雷陣雨

2019-05-26 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕今（26）日風場在東南風至南風之間，各地白天溫暖、晚間舒適，預計各地高溫皆可來到28度以上，其中西半部地區高溫上看32至34度，紫外線指數也容易達到過量甚至危險級，提醒大家外出活動注意防曬並多補充水份。

天氣方面，大部份時間仍為多雲到晴的天氣，僅花東有局部短暫陣雨，然而午後仍然要留意熱對流的發展，尤其山區及近山區更需注意午後雷雨伴隨的瞬間大雨、雷擊、強陣風等現象。

另外，金門、馬祖有受局部霧或低雲影響能見度的機率，尤其晨間、深夜更須留意。

空氣品質部分，今日西半部位於背風側，白天風速仍偏弱，擴散條件差，污染物易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上；宜蘭及花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖及金門地區為「普通」等級，午後中部山區臭氧可能達橘色提醒等級；北部、竹苗及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，下週一（27日）鋒面逐漸接近，大氣環境漸轉不穩定，午後在熱力作用加成之下，各地降雨機率更高，並有局部較大雨勢發生的機率；氣溫方面，舒適至偏暖，高溫約30度上下。

下週二（28日）鋒面由北往南通過台灣地區，天氣不穩定，易有斷斷續續的陣雨或雷雨，其中西半部及東北部地區降雨會更明顯一些，各地皆有局部大雨發生的機率，大家外出記得攜帶雨具，行車用路也請注意安全，另外鋒面上有中尺度系統發展的可能性，提醒您屆時多留意氣象局發布的最新資訊；受降雨影響，各地氣溫開始有下降趨勢。

下週三（29日）鋒面南移至巴士海峽，北部的降雨逐漸緩和，但其他地區，尤其是花東及南部仍要注意局部雷雨及較大雨勢；這天鋒後的東北風會帶來一些較涼的空氣，北台灣受影響尤其明顯，整天感受稍涼至舒適。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 32 25 ~ 32 27 ~ 33 23 ~ 28

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