展翅高飛！ 畢業生擲紙飛機劃破天際

2019-05-24 19:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館國中，近年來大力推展技藝教育，成效優良，今年在電機焊接、商管文書雙雙拿下全縣第1名，校長方麗萍也獲全國技藝教育績優人員獎，到教育部接受表揚；畢業典禮將屆，校方今天舉辦「畢業生拋擲紙飛機」活動，祝福畢業生們未來都能適性揚才，展翅高飛。

公館國中於方麗萍到任後，大力推展技藝教育，針對學生的學習需求，與職校合辦各類職群，也自辦電機職群，開拓學生的學習機會，公館國中參與技藝教育人數114人，佔九年級比例高達43%。

公館國中也因大力支持技藝教育，近年來參與苗栗縣技藝競賽，獲獎率名列前茅，2017年更是全縣國中最高；今年技藝競賽也剛出爐，在電機焊接組與商管文書組紛紛拿下全縣第1名；方麗萍受苗栗縣政府教育處推薦，獲全國技藝教育績優人員獎，於22日到教育部接受表揚。

方麗萍說，能獲此殊榮倍感榮幸，感謝學校老師鼎力協助與指導，學校家長會也看到了師生的認真，提供相關獎金或禮券鼓舞孩子，除提升參賽動機，更確保技藝教育的學生能有更優質的升學管道。

另，學校辦理「職場養成達人計畫」，自籌經費，透過職業參訪活動讓特殊教育學生提升生涯發展的規劃，未來的路能走得更加平穩、踏實。

為了讓畢業生留下美好回憶，公館國中今天舉辦「畢業生拋擲紙飛機儀式」，由畢業生從西棟教室拋擲紙飛機，除了一起送走即將功成身退的西棟教室之外，滿天的紙飛機更編織著七彩捕夢網，盡情翱翔，象徵畢業生從這一刻起，不畏艱難，勇敢的展翅高飛，追尋屬於自己的未來。

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