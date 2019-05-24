蚵殼港14里恭迎關渡媽祖遶境 首見小學生參與

2019-05-24 15:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市蚵殼港14里（西定河沿岸）恭迎關渡媽祖遶境活動24日登場，基隆市政府秘書黃永翔、文化局副局長李添慶、基隆市副議長林沛祥、議員鄭愷玲、秦鉦、安樂區長鄭錦濃、中山區代理區長陳信雄與在地里長陪同遶境，祈求國泰民安；值得一提的是，今年首度有小學生參與蚵殼港14里恭迎關渡媽祖遶境活動，雞籠文史協進會指導安樂國小學生參與遶境傳承鄉土文化薪火。

耆老傳聞，台灣北部曾經發生瘟疫，「關渡二媽」所經之處，境內瘟疫消失，各地區因此爭相向廟方爭取安排關渡二媽出巡遶境保佑平安，這就是各庄頭輪番「迎媽祖」的由來；昔時，基隆由農曆4月10日從大武崙開始迎媽祖，之後1天1個地區，輪到「蚵殼港」地區就是農曆的4月20日，就這樣每年農曆4月20日蚵殼港14里迎媽祖遶境，成為地方一大盛事。

蚵殼港14里迎媽祖活動，遶境範圍涵蓋安樂區10個里與中山區4個里，遶境隊伍上山頭下山坡，走過熱鬧商業區，穿梭大街小巷內；雖然天氣悶熱，參與的信眾們卻無一叫苦，只為虔誠表達對媽祖的感謝。

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