廟會一夜後檳榔汁染紅整條路 頭份居民怒轟「缺德」

2019-05-13 14:55

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市正歡慶傳統節日「頭份四月八」，許多廟會遶境隊伍穿梭市區，中山路老街也擺滿攤位，但一夜熱鬧過後，卻留下滿地檳榔汁污漬，100公尺長的馬路、水溝蓋、騎樓皆無倖免，讓居民痛批「太沒公德心！」苗栗縣政府環保局表示，亂吐檳榔汁依廢棄物清理法最高開罰1200元，另也會協請清潔隊盡速清除。

昨晚頭份永貞宮媽祖出巡遶境，各方陣頭、香丁腳匯集頭份，再加上、下公園懸掛千盞花燈、頭份市公所也舉辦千人宴、中山路老街更化身夜市，更讓市區街頭熱鬧非凡，各地遊客與在地居民於夜晚湧入頭份感受傳統客家節慶的魅力。

但廟會遶境隊伍熱鬧一夜後，居民今早出門一見，整條馬路全染上紅澄澄的檳榔汁，水溝蓋、騎樓也處處可見，走在路上都令人直呼噁心，許多民眾痛批「太沒公德心」，讓原本極具意義的傳統節慶卻因少部分人的破壞，也使得歡愉氣氛變調走味。

苗縣府環保局副局長黃仁霖表示，依廢棄物清理法第五十條規定，隨地亂吐檳榔汁除可處以1200百元罰款外，也將處以4小時的戒檳班講習，但他也坦言，檢舉需錄下行為人違規過程才能成立，在人來人往的廟會活動中有困難，只能加強宣導。

黃仁霖說，將會協請公所清潔隊盡速清理馬路，恢復原貌，但也呼籲嚼食檳榔者發揮公德心，不要造成清潔隊員額外的負擔及附近居民的困擾。

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