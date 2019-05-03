馬公城隍爺暌違30年再度遶境 慶祝建廟240年

2019-05-03 19:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕列入國家古蹟的馬公城隍廟今天欣逢建廟240年，展開一連3天的城隍爺環島出巡遶境祈安活動，距離上次遶境已暌違了30年，來自全台及澎湖37間友廟也來湊熱鬧，由澎湖縣長賴峰偉點燃起馬炮後正式展開。

城隍廟創建於清乾隆44年（1779年），至今已有240年歷史，曾修建過數次，直至1933年修建，才奠定目前廟貌的基礎，最近一次修建至2000年才完工，名列國家古蹟。奉祀主神為城隍爺，俗稱「陰間縣太爺」，掌管陰間大小事，賴峰偉以澎湖縣長之尊，為城隍爺點燃起馬砲。

馬公城隍廟董事長顏敏雄說，島內遶境祈安大典活動已停辦近30年，這次主要是為慶祝建廟240年，再度擴大舉辦。活動以「境主靈應」、「城隍佑民」為訴求，祈願國泰民安，風調雨順，而地下城隍爺、地上縣太爺，因此邀請縣長賴峰偉擔任起馬砲點燃貴賓，為3天環島遶境行程揭開序幕，立委楊曜、副議長陳雙全、馬公市長葉竹林等人也到場共襄盛舉。

縣長賴峰偉說，城隍爺神威顯赫，尤其每年農曆6月6日，前來「補運祈福，脫去厄運」的信眾絡繹不絕，已成地方重要傳統習俗，充分發揮慰藉心靈，安定人心功能。賴峰偉虔心向境主靈應侯參拜，為全縣民眾祈福，來自台澎37間友宮廟，出動陣頭相挺，遶境隊伍綿延數百公尺，所到之處鑼鼓喧天，民眾擺設香案水果祈福，場面浩大熱鬧。

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