「靠腰女孩」跟「白沙屯」媽進香 2次與父親相遇

2019-04-16 15:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕神奇的事再度發生！鹿港「靠腰女孩」溫宜菁今年首度跟著苗栗「白沙屯」媽祖徒步進香，在出發第二天，跟著媽祖走到彰化市，路過彰化基督教醫院，剛好跟準備要開刀的父親見上一面，全家人都說「真是太神了」，沒想到，就在跟著「白沙屯」媽祖進香第7天，「白沙屯」媽祖鑾轎在員鹿路與彰水路的交叉路口時，選擇走員鹿路，真的走到了鹿港，當天還駐駕在鹿港，讓鹿港小鎮變成不夜城，而她不只是跟父母見上一面，終於可以回家休息一晚，隔天再繼續上路。

溫宜菁今年32歲，因為從小學舞，「下腰」根本是家常便飯，近年接觸瑜珈，身體也保持一定柔軟度，3年前以「靠著下腰」招牌動作，挑戰週薪6萬元馬里亞納實習生機會，雖然沒有如願，也打響「靠腰女孩」的名號，這次也參與「白沙屯」媽祖進香活動。

溫宜菁說，許多朋友與香燈腳知道她與父親的神奇相遇後，都跟她說「再跟媽祖許願，也許就可以走到鹿港，回家跟父母相見」，當下她覺得「會有那麼神奇嗎？」，因為「白沙屯」媽祖的路線根本無法被預測的！

不過，溫宜菁還是在跟默默跟媽祖許願，希望能夠路過鹿港，希望能讓爸爸媽媽可以來陪她走一段，讓他們能夠一起參與進香！

沒想到，就在跟著「白沙屯」媽祖進香第7天，「白沙屯」媽祖鑾轎在員鹿路與彰水路的交叉路口時，選擇走員鹿路，真的走到了鹿港，當天還駐駕在鹿港，讓鹿港小鎮變成不夜城，而她不只是跟父母見上一面，終於可以回家休息一晚，隔天再繼續上路。

溫宜菁說，因為有了上次在彰基跟父母見面的奇遇，這次父母更是隨時盯著「白沙屯」媽祖的最新動態，當她確認要進入鹿港鎮時，更是驚喜的跟家人line說：「我要回家了！」因為她走在鑾轎前方，原以為要一直順著員鹿路走，當她跟父母在鹿港文武廟碰面後，才發現鑾轎走了另一條路，全家連忙趕著去追轎。

「真的！冥冥之中自有安排！」溫宜菁說，如果只有一次巧遇，會覺得只是巧合而已，但是如果一趟進香之旅就接連有兩次巧合，再也不得不相信「人算不如天算」的神奇。

因為她去程路過彰化市的彰基醫院，跟準備開刀的爸爸相見；回程路過鹿港，父親已經動完小手術平安出院，還可以騎著機車追媽祖，她在完成跟媽祖進香的夢想，媽祖也成全她與父母相見的心願，最重要的是，她在進香過程裡，發現父母對她追夢的支持，這才是「白沙屯」媽祖帶給她最珍貴的人生體悟。

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