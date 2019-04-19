財神誕辰出巡祈福 辣妹群熱舞祝壽吸睛

2019-04-19 15:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮財神爺廟敦和宮，今日慶祝趙天君五路財神359週年誕辰，中午起展開財神遶境祈福，南投縣長林明溱點起馬炮並抬轎送神明出巡，而今天除陣頭藝閣受注目，信徒請來多名吉普車辣妹，跟著陣頭跳舞，曼妙身材和舞姿相當吸睛。

敦和宮主祀五路財神趙天君今天生日，宮方清晨已先舉行祝壽大典，中午起請財爺在草屯市區遶境祈福，各地宮廟都有贊助陣頭、藝閣，或是請來該宮廟神明一起來賀壽。

遶境隊伍在中午起駕，起駕前由縣長林明溱、敦和宫顧問團長廉蕙琦和該宮主委林宜裕分別點燃起馬炮，隨即由林明溱抬神轎出發，神轎在敦和宮廣場遶行一圈才步出廣場，而林明溱之後有不少地方民代接力抬轎，祈求神明保佑。

今天遶境活動不燃放鞭炮，只用環保炮車製造炮聲，而隊伍中最吸睛的就是信徒們請來的吉普車女郎，多名年輕辣身著啦啦隊的服裝，短裙配上修長美腿，在車上隨著音樂跳舞，吸引很多民眾拿起手機拍照錄影。

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