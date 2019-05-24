國中會考結束 台南這所學校設計科學魔法教室讓學習不中斷

2019-05-24 12:15

〔記者楊金城／台南報導〕國中會考結束，從考後到畢業典禮的這段時間，往往都是各國中苦惱的時段，老師們既沒有進度可上課，學生們也無心學習，台南市興國高中則是由老師編輯升高中銜接教材並安排科學闖關一系列活動，讓國中部畢業生在這段時間的學習不留白。

本週登場的是科學闖關週，每天都有闖關活動，化學科老師黃淑芬舉辦的「興國高中科學魔法教室」，由高中部的學生擔任關主，並要將自己所學過的科學知識設計成種種關卡，讓國中部學弟妹們前來闖關，將課本上的知識應用於關卡上，寓教於樂。

科學闖關的關卡有「鍊金術魔法師」、「彈力球」、「分子料理」、「珪藻土吸水杯墊」，學生們運用物理知識、化學原理，才能通過各個關卡。

參加「鍊金術魔法師」的學生賴昱成說，看到這個關卡的名稱能夠鍊金就很開心，也成功的將1塊錢變成5塊錢再變成50塊錢，真的很令人興奮，而且老師詳細的解說，能了解硬幣顏色變化的原理，真的很值得。

科學魔法教室在10年前開辦，黃淑芬說，因為對於化學的熱愛，除了自己努力取得博士學位之外，並希望能將科學實驗的動手實作精神帶給學生，並成為學生們創意發想的地方。今年新營新泰國小、後壁安溪國小的校慶也都應邀到小學裡設立關卡，讓小學生體會科學的奧妙。

關主姜林德加入科魔教室3年，投入各種關卡的研發，今年將從高中部畢業，期待學弟妹設計出更多好玩更有趣的關卡。

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