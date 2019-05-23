國中技藝競賽頒獎 侯友宜盼4年4億技職計畫讓世界看見台灣

2019-05-23 20:55

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市國中技藝競賽於今年2月展開，其中，共有516位學生、73位技藝教育績優師生及行政代表脫穎而出，今天在新北市政府多功能集會堂舉行頒獎典禮，市長侯友宜出席表示，新北市以4年4億推動「贏得未來、技職人才」計畫，盼技職讓每一位同學找到自己的方向，讓世界看到台灣。

新北市政府教育局今天舉行國中技藝競賽頒獎典禮暨表揚活動，並邀請宜鼎國際教育基金會分享「學產合力-技藝教育有新意」案例，希望拋磚引玉吸引更多產業加入。

中式麵食加工主題第一名的福營國中王玟諭，為了幫爸爸重新圓經營餐廳的夢想，即便練習過程常擀麵皮擀到肌肉痠痛、切菜切到手指，但始終未放棄；就讀三峽國中的林翊瑄原先體育班學生，卻因為一次意外被迫放棄短跑陷入低潮，轉至食品職群技藝班後，在老師的鼓勵下開始找到興趣，今年更以菜包粿獲得中式米食加工主題第一名。

教育局指出，新北市推動4年4億「贏得未來、技職人才」計畫包含5大面向「專業技職、扎根技職、國際技職、跨域技職、創新技職」，其中技職三箭又分為職探、雙語、新產業，讓技職教育5年一貫向下扎根，提供新北技職學生發展舞台。

教育局表示，新北市一貫化培育技職人才，從國中「職業試探」階段，便辦理國中技藝競賽、技藝教育班、技藝性社團、新興產業試探、寒暑假職探育樂營等活動，每年達4萬人次參與。競賽獲獎選手不僅能為自己在新北市高級中等學校特色招生專業群科甄選入學獲得加分的機會，同時能在技優甄審、實用技能學程等入學管道取得相關積分或優先分發的條件。

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