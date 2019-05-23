公園設計評選委員遭疑缺專家 南市工務局回應了

2019-05-23 22:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕吳姓景觀建築師今（23）日在臉書PO文質疑，台南修建公園設計評選員名單缺乏專業。對此，南市工務局回應表示，評選委員人選完全是從工程會依據專長審查通過專家資料庫中依需求篩選出，再經政風單位抽出後聘任，成員中依需求具有景觀、教育及土木建築等專家，並未如外界所言有勾結結構情事。

據了解，吳姓景觀建築師在臉書PO文指出「台南市政府工務局」公園設計評選委員名單，大部分都是退休人員、土木、工務、總務處出納⋯⋯一個「公園設計、景觀專業」都沒有，好好組個「專業的評選委員會」有這麼難嗎？身為台南市民感到相當失望，到目前為止，台南市的「公園設計」跟「文化古都美名」，完全不在同一個檔次！他也在文末加註：「台南市長」「台南市工務局長」看到了嗎？

南市工務局表示，台南修建公園標案係依政府採購法辦理招標作業，並經公開客觀評選之優勝廠商依優勝序位進行議價方式辦理；評選委員會也完全依採購法相關規定須置委員5人至17人，外聘專家學者人數不得少於3分之1，本案評選委員會共9人，超過法定最低人數，其中外聘專家學者5人，亦超過法定人數3分之1。

工務局表示，評選委員是依據政府電子採購網內專家學者資料庫，按景觀（2名）、建築（1名）、教育類（2名）等類別，利用電腦隨機遴選出5倍人數成立評選委員建議名單（共25名），再經政風單位抽籤決定序位，後依序徵詢外聘委員意願而成立最終評選委員會。

工務局強調，市府公園設計委託專業技術服務勞務案的評選委員，該局皆由工程會委員名單類別挑選具景觀、建築、都市設計、及園藝相關領域之外聘專家學者提列為本府評選委員名單，也非外界所指公園設計、景觀專業都沒有。

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