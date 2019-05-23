驚！台灣每年浪費68萬噸食物 新北惜食運動獲國際肯定

2019-05-23 20:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣號稱美食天堂，但每年浪費的食物高達68萬噸，數量驚人。新北市政府推動惜食分享運動，成果受國際肯定。市府今天舉辦永續食物國際論壇，邀請日本、新加坡等國參加，分享經驗。

副市長吳明機致詞表示，前新北市長朱立倫從2016年8月起推動惜食分享網，至今年4月底，結合公私有果菜市場、大賣場、肉品公司等，提供310噸惜食食材，分配給社區老人共餐或弱勢孩童課後餐點使用，受益人次高達35萬人，並透過學校教育「空盤運動」及提倡餐廳「舞春打包」，每年全市298所學校共減少近400噸廚餘，餐飲業界減少390噸廚餘量。

吳明機表示，新北市惜食分享網獲世界大都會協會肯定，入選首屆領航計畫，市府並於2018年9月前往厄瓜多基多市分享經驗，希望透過國際論壇擴大影響力。吳明機並與新加坡、日本等代表共同簽署惜食宣言。

社會局長張錦麗表示，全世界每年浪費約13億噸食物，台灣每年浪費68萬6000噸，市府結合教育、民間企業及社團推動惜食分享，目前已建立89處領菜據點、14處惜食廚房、40家惜食餐廳、930個老人共餐點及108處兒少課後照顧據點，還有8所大專院校、高職餐飲科系師生投入義廚行列，並媒合2輛「舞春惜食」冷藏車載運管理食材。

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