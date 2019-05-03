餐桌上1/3食物變廚餘！ 北市百家業者簽署公約推惜食

2019-05-03 23:56

〔記者楊心慧／台北報導〕為推廣惜食觀念，台北市政府今天下午與百家業者共同簽署惜食公約。台北市副市長彭振聲表示，去年7月頒訂台北市廚餘減量行動計畫以來，較2017年同期減少9％，盼能減低至20%，台灣每天餐桌上有3分之1的食物變成廚餘，每年產生180萬噸廚餘，若每人都能惜食，可避免食物浪費。

台北市環保局今天舉辦記者會，邀請19家代表、123家餐廳、台北市廚師職業工會、台北市餐盒食品同業公會共同簽署惜食公約，彭振聲在餐盒食品同業公會理事長陳明信的帶領之下，示範如何用「格外品蔬菜」製作潤餅，展現落實惜食公約的決心。

陳明信解釋，格外品是指醜蔬果，以小黃瓜來說，一般民眾都會買直的、賣相好的「規格品」小黃瓜，但彎的、賣相差的「格外品」小黃瓜美味和價值和「規格品」一樣，可以打成泥變小黃瓜醬，或是刨成絲做成潤餅配料。

陳明信受訪說，公會的會員主要是服務台北市各學校的營養午餐，過去長期配合政府推動惜食政策，四年前調查會員一天供應學校產生的廚餘為十公噸，但去年調查顯示，已降至兩公噸，代表學校的廚餘量已下降很多，包括學校落實惜食教育、有些學校推動集點活動鼓勵學生惜食等。

彭振聲表示，以前小時候食物掉在地上都要撿起來吃，代表以前的人很愛惜食物，現在台灣每天餐桌上有三分之一的食物變成廚餘，每年產生180萬噸廚餘，若用一公尺高、150公升的廚餘桶，能疊1200座喜馬拉雅山的高度。

彭振聲表示，全世界70億人口中，有10億的飢餓人口，希望能夠過記者會、惜食公約，對外宣導惜食的觀念，強化市民廚餘減量的行動。

支持廚餘減量、惜食的相關行動，包括配合張貼珍惜食物標語、宣導海報、善用格外品、推廣惜食教育、鼓勵打包剩食、落實廚餘回收或處理前先行瀝乾等行動。

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