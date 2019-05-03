過剩食材變美味餐盒 「惜食中央廚房」動工

2019-05-03 13:33

〔記者何玉華／新北報導〕國際扶輪3520地區繼2016年推廣惜食，將過剩的食材製成美味的便當，送餐給弱勢民眾，今天進一步舉行中央廚房動工儀式，預計今年11月完工啟用後，每天至少提供2000個惜食餐盒，並成立社區培力教室。

中央廚房地點位於新北市板橋區莊敬路，土地為台北市政府所有，國際扶輪3520地區由前總監郭俊良及惜食推廣委員會主委簡承盈發起惜食推廣，並成立惜食台灣行動協會，2016年至2017年期間，共製作10萬個惜食餐盒，發送給台北市28個村里。

為擴大惜食服務，由國際扶輪3521地區仰德扶輪社爭取到國際扶輪基金99000美金的支持，在台北市政府的協助下承租到台北市政府位於欣北市板橋區莊敬路上的閒置房地，建置中央廚房及社區培力教室，今天早上舉行動工儀式，包括衛生福利部部長陳時中、新北市社會局長張錦麗、台北市政府市政顧問周瑜修等人都出席動工儀式。

惜食台灣行動協會理事長簡承盈表示，中央廚房未來有5大行動願景，包括延續募集食材，每天至少提供2000個惜食餐盒；架設惜食募集及媒合平台；募集市場各大通路賣相不佳的蔬果農作物，以及推廣惜食理念等。

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