到百貨公司走秀 高職畢業生展現原創力

2019-05-23 15:15

［記者劉婉君／台南報導］台南市光華高中應屆畢業生今天到百貨公司走秀，向外界展現原創力，也希望讓學習3年的成果作品，可以直接面對消費民眾，讓技職體系所學能更貼近現實生活。

技職體系學生學以致用，光華高中今起至27日在台南大遠東百貨公司舉辦群科學習成果展，流行服飾科和時尚設計學程畢業班學生，透過多元素材與雷雕數位印花技法、融合傳統珠繡工藝等特色課程訓練，設計出外出服、旗袍、禮服等，今天下午以走秀為展覽揭開序幕，6月1日還有畢業動態展「Time Line」。

餐旅群美食文化特色班畢業生李明瑜展現西瓜、哈密瓜的果雕才藝，5月23、24、25日還有老師李靜儂以餐桌上的科學原理，將霜淇淋製作為「氮氮的幸福」，將提供民眾定時定點體驗。

另外，設計群呈現稻草和花燈工藝之美；室內設計和動漫國際班則以最夯的雷雕製作童話城堡的壁鐘、動漫遊戲，還有似顏繪等；幼兒保育科則展示教具及毛毛蟲的故事等；商業經營科創意行銷呈現以正興街為主題的專題製作；電子商務學程出動機器人與雷雕作品；銀髮族活動管理學程和應用英語學程由學生設計教具以及英語專題；國高中部多元智慧班則以藝術和科技專題為新課綱注入新生命。

除了靜態展覽、26日晚上在大遠百1樓廣場還有動態的演出，光華高中校內也有畢業季聯合成果發表會陸續登場。

此外，學生在群科專題及創意製作複賽表現也相當出色，多媒體設計科王芊文、羅之絃、陳昕玗、陳宜鳯、謝宜縈科以「祈願鎖」榮獲專題組平面設計類佳作；應用英語學程蔡承佑、陳玉翔、林昱舟的「The Impact of Social Media for Young Audiences on News Preferences」榮獲英文領域小論文類佳作；幼兒保育科施泓卉、黃于芳的「衣生衣飾」榮獲創意組優勝，並以佳作入選全國家政群創意組前五強。

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