再上一次課 台南光華高中校友回味學生時代

2019-04-22 12:37

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市光華高中慶祝90週年校慶，邀校友回到母校，聽昔日老師「再上一次課」，校友們在課堂重返18歲的歡笑和驚喜。

光華高中校慶活動推出特別課程「我可以再上一次課嗎？」不同年代畢業的校友共有267人一起重返少女年代，還有校友從美國回台參加，與昔日同學一起找尋當年的教室，回顧校園生涯，校友們開心說「好像回到18歲」。

商業經營科退休老師劉恩賜、田世瓊、張鵬程等人，也返校和學生互動，1992年畢業的學生們還統一穿著白上衣，再貼上自製名字貼紙，方便老師叫喚學生的名字。

校長張淑霞也站上講台，幫同學複習「會計借貸法則」。餐飲科李育弦主任更將珍藏多年的「旅遊實務」畢業考卷找出來，學生看到忍不住大叫。

校方同時表揚第3屆傑出校友，包括模範家庭類林廖芙蓉；經營管理類康寶燕、何秀美；社會服務類杜貴花、周瑩琪；藝術美學類黃雅娟；教育文化類曾芃茵；研究發明類游紫彤等8人。

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