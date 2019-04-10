馬公國小迎接二甲子校慶 校友慨捐百萬基金

2019-04-10 12:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公國小即將歡度二甲子校慶，第22屆畢業校友張宗元除了慨捐10萬元支持，更大手筆提供100萬元作為馬公國小發展國際教育的基金！「領航二甲子．緣繫世代情」系列活動已開跑，5月4日校慶當天將擴大慶祝。

位在馬公市區的馬公國小，不僅創校歷史久遠，更作育英才無數，現任縣長賴峰偉也是馬公國小校友，今年適逢創校120年，各屆畢業校友已展開串連，準備校慶當天回娘家參與盛會，其中張宗元除贊助校慶活動外，更慨捐百萬基金，提供馬公國小學弟妹與國際接軌。

針對校友的義舉，校長吳妙娟表示，學校會善用這筆基金建置更完善的教學設施，營造優質學習環境。也鼓勵孩子們自我導向學習，親師一起為國際語文能力奠定基礎、為資訊素養紮根、為創意人才培育而努力。張宗元感恩母校愛心回饋的精神更是後生晚輩的典範，值得效法！

其實張宗元善舉不僅一樁，以愛扶助澎湖清寒弱勢學生超過10年，對教育關懷，對人才培育不遺餘力，默默行善不為人知。今年初就以其創設的財團法人張文津基金會的經費，與馬公國小合辦了一場全縣性國際語言英語演說、英語朗讀比賽，深獲家長老師好評。馬公國小校慶5月4日上午8時起的「活力四射健體活動」和晚上6點半馬小操場的「星空夜宴賞藝趣」餐會，歡迎校友開開同學會，大手牽小手鬥陣來。

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